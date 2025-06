Китайский регулятор задерживает рассмотрение совместных ИИ-продуктов Apple и Alibaba

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Управление кибербезопасности Китая (Cyberspace Administration of China, CAC) из-за роста геополитической неопределенности в отношениях Пекина и Вашингтона задерживает рассмотрение поданных в этом году заявок американской Apple Inc. и китайской Alibaba на одобрение ИИ-продуктов их совместной разработки. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

В частности, компании работали вместе над развертыванием платформы Apple Intelligence для китайских пользователей. Предполагается, что в системе будут использоваться новейшие ИИ-модели Alibaba.

По словам одного из источников газеты, CAC замедлила рассмотрение всех имеющих отношение к США сделок и партнерств, особенно в критических важных областях, таких как ИИ.

Одобрение CAC необходимо для всех компаний, которые хотят предоставлять китайскому населению сервисы на основе генеративного (создающего контент - ИФ) искусственного интеллекта. Как правило, в процессе рассмотрения заявок регулятор тестирует ИИ-модели. К настоящему времени он уже одобрил использование более 300 китайских ИИ-моделей.

По словам еще одного источника британского издания, Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security) министерства торговли США, осуществляющее надзор за экспортом, выражало опасения в отношении партнерства Apple и Alibaba этим компаниям. Впрочем, у бюро нет полномочий для блокировки партнерства.