Трамп не знает, когда Венесуэла станет самостоятельной

По его словам, контроль США над Венесуэлой может продолжаться намного дольше года

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил The New York Times, что переход Венесуэлы к самостоятельному управлению завершится еще не скоро.

Отвечая на вопрос о том, как долго США будут сохранять контроль на Венесуэлой, полгода или год, Трамп сказал: "Я бы сказал - гораздо дольше". "Только время покажет", - добавил он.

По словам Трампа, его администрация находится в постоянном контакте со вступившей в должность президента Венесуэлы Делси Родригес и ее администрацией.

"Марко (Рубио, госсекретарь США - ИФ) все время говорит с ней", - сказал президент США и добавил, что нынешняя администрация Венесуэлы "дает нам все, что мы считаем необходимым".

Трамп также выразил намерение восстанавливать Венесуэлу "очень прибыльным образом".

"Мы будем использовать нефть, и мы будем забирать нефть. Мы снижаем цены на нефть и будем давать деньги Венесуэле, в которых она отчаянно нуждается", - сказал он.