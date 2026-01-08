Поиск

Трамп не знает, когда Венесуэла станет самостоятельной

По его словам, контроль США над Венесуэлой может продолжаться намного дольше года

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил The New York Times, что переход Венесуэлы к самостоятельному управлению завершится еще не скоро.

Отвечая на вопрос о том, как долго США будут сохранять контроль на Венесуэлой, полгода или год, Трамп сказал: "Я бы сказал - гораздо дольше". "Только время покажет", - добавил он.

По словам Трампа, его администрация находится в постоянном контакте со вступившей в должность президента Венесуэлы Делси Родригес и ее администрацией.

"Марко (Рубио, госсекретарь США - ИФ) все время говорит с ней", - сказал президент США и добавил, что нынешняя администрация Венесуэлы "дает нам все, что мы считаем необходимым".

Трамп также выразил намерение восстанавливать Венесуэлу "очень прибыльным образом".

"Мы будем использовать нефть, и мы будем забирать нефть. Мы снижаем цены на нефть и будем давать деньги Венесуэле, в которых она отчаянно нуждается", - сказал он.

Хроника 03 – 08 января 2026 года Военная операция США в Венесуэле
Венесуэла Дональд Трамп США Делси Родригес
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп не знает, когда Венесуэла станет самостоятельной

Что случилось этой ночью: четверг, 8 января

Власти Венесуэлы сообщили о 100 погибших в результате военной операции США

 Власти Венесуэлы сообщили о 100 погибших в результате военной операции США

WSJ сообщила о долгосрочном плане США по контролю над венесуэльской нефтью

Родригес заявила, что Венесуэла не находится в состоянии войны

 Родригес заявила, что Венесуэла не находится в состоянии войны

Вэнс заявил, что захваченный США танкер Marinera лишь притворялся российским

Сенатор заявил, что Трамп дал "зеленый свет" законопроекту об ужесточении санкций против РФ

 Сенатор заявил, что Трамп дал "зеленый свет" законопроекту об ужесточении санкций против РФ

Трамп подписал меморандум о выходе США из 66 международных организаций

 Трамп подписал меморандум о выходе США из 66 международных организаций

Американские астронавты выйдут в открытый космос с борта МКС для монтажных работ

 Американские астронавты выйдут в открытый космос с борта МКС для монтажных работ

Трамп выразил недовольство скоростью производства вооружения в США

 Трамп выразил недовольство скоростью производства вооружения в США
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8080 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 107 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });