Что случилось этой ночью: четверг, 8 января

Вэнс заявил, что танкер Marinera лишь притворялся российским, США вышли из 66 международных организаций, Венесуэла сообщила о 100 погибших в результате операции США

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что захваченный США танкер Marinera лишь притворялся российским. Представитель Белого дома Кэролайн Левитт назвала его судном "теневого флота Венесуэлы", которое под прежним названием Bella 1 перевозило подсанкционную нефть. Экипаж танкера предстанет перед судом в США.

- Дональд Трамп подписал меморандум о выходе Вашингтона из 66 международных организаций, включая 31 структуру ООН. Выход из этих структур "положит конец финансированию и участию американских налогоплательщиков в организациях, которые продвигают глобалистские интересы в ущерб приоритетам США", заявили в Белом доме.

- Оборонный бюджет США на 2027 г. должен составлять не $1 трлн, а $1,5 трлн, заявил Трамп. Это позволит США "оставаться в безопасности вне зависимости от того, кто будет противником". Он также отметил, что оборонные предприятия США недостаточно быстро производят вооружение, и призвал глав компаний исправить ситуацию.

- Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) сообщил, что Трамп дал "зеленый свет" его законопроекту об усилении санкций против России. Грэм надеется, что голосование по документу пройдет уже на следующей неделе.

- Врио президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что страна не находится в состоянии войны и готова развивать экономические связи. По ее словам, экономические отношения Каракаса "будут и впредь диверсифицированными". "Оба производственных сектора, государственный и частный, будут иметь рынки по всему миру", - заверила Родригес.

- Не менее ста человек погибли, еще столько же пострадали в результате военной операции США в Венесуэле, сообщил глава МВД страны Диосдадо Кабельо. По его словам, погибшие "не имели отношения к конфликту".

- Первая группа российских граждан, которые не могли покинуть йеменский остров Сокотра, улетела в Саудовскую Аравию самолетом авиакомпании Yemenia Airways, сообщили в посольстве России в Йемене.

- Силы ПВО в течение ночи сбили 66 БПЛА над семью регионами РФ, а также Азовским и Черным морем.