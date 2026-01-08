Поиск

Власти Венесуэлы сообщили о 100 погибших в результате военной операции США

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо уточнил данные по погибшим и раненым в результате операции США по захвату президента страны Николаса Мадуро.

"На данный момент, и я говорю на данный момент, погибло 100 человек. И примерно столько же ранены", - сообщил Кабельо, его цитирует CNN.

При этом, по его словам, погибшие "не имели отношения к конфликту".

"Мирные жители, женщины, которые находились в своих домах, они пострадали от мощных бомб, выпущенных по нашей стране", - пояснил министр.

Точное число погибших гражданских лиц не называется.

Однако ранее, как пишет The Guardian, венесуэльская армия опубликовала список из 23 погибших военнослужащих.

Газета уточняет, что в среду в Венесуэле прошли похороны нескольких солдат, убитых в ходе операции США.

В понедельник правительство Кубы сообщило о гибели в Венесуэле 32 кубинцев во время операции США по захвату Мадуро. Госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала NBC News заявил, что Мадуро охраняли кубинцы.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявлял, что в ходе операции ни один американский военнослужащий не погиб, хотя некоторые получили ранения.

В конце прошлой недели американское военные захватили в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезли его в США. Американские власти обвиняют Мадуро в причастности к наркоторговле.

