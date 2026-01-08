Поиск

Миссия Crew-11 может вернуться с МКС на Землю досрочно

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - NASA рассматривает возможность досрочного завершения миссии Crew-11 на борту Международной космической станции после того, как у одного из астронавтов возникли серьезные проблемы со здоровьем, сообщил Bloomberg.

Инцидент произошел накануне с одним из неназванных членов экипажа МКС, сейчас его состояние стабильно. NASA заявило, что предоставит дополнительную информацию в течение 24 часов, а планирующийся на 9 января выход двух американцев в открытый космос пока отложен.

Миссия Crew-11 прибыла на станцию 2 августа 2025 года на корабле Crew Dragon компании SpaceX. В ее составе астронавты NASA Зена Кардман и Майк Финке, астронавт Японского космического агентства JAXA Кимия Юи и космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов.

Зена Кардман и Майк Финке должны были 9 января выйти в открытый космос для монтажных работ на внешней стороне орбитальной лаборатории.

Сейчас на борту МКС работают семь человек. Это космонавты Олег Платонов, Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, астронавты Кардман, Финке и Кристофер Уильямс, а также Кимия Юи.

