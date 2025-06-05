Генсек НАТО заявил, что урегулирование конфликта на Украине не будет быстрым

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте в четверг заявил, что урегулирование украинского конфликта, по его мнению, не произойдет быстро.

"Это займет время, очень сложно привести эту войну к долгосрочному завершению", - сказал Рютте на пресс-конференции.

Он отметил, что не считает целесообразным рассуждать о том, что именно нужно для этого.

"Пользы не принесет, если я буду сидеть здесь и говорить, что должно быть то или то, это не помогает урегулированию", - добавил генсек альянса.



