Израиль вернул из Газы тела двух заложников

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Израильская армия сумела вернуть из сектора Газа тела двух погибших там заложников: супружеской пары с двойным гражданством Израиля и США, сообщает в четверг газета The Times of Israel.

Согласно изданию, супругов Гади Хаггая и Джудит Вайштейн убили близ района Нир-Оз утром 7 октября 2023 года. Затем их тела перевезли в сектор Газа, в город Хан-Юнис.

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал возвращение тел этих двух заложников "моментом острой боли, и в то же время - утешения и прекращения неопределенности".

"Израиль продолжит делать все возможное для возвращения наших братьев и сестер из ада, чтобы вылечить живых и достойно похоронить павших. Всех до единого!", - добавил Герцог.

Израильский премьер в свою очередь заверил: "Мы не остановимся, пока не вернем домой всех наших заложников - живых и мертвых".

В мае Нетаньяху сообщил, что еще живы 20 заложников ХАМАС.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа превысило 53 тыс. человек. Но в Минздраве Газы в этой статистике не делают различий между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.