В Белом доме намерены значительно сократить федеральное финансирование Калифорнии
Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа готовится уменьшить в значительной степени федеральное финансирование штата Калифорния, сообщает CNN со ссылкой на источники.
По их информации, Белый дом может начать принимать такие меры позже в пятницу.
Собеседники телеканала уточнили, что федеральным ведомствам поручено определить те гранты, выделенные Калифорнии, которые Белый дом может отозвать.
Отмечается, что один из комитетов Конгресса США ранее уже уведомили о том, что все гранты на научные исследования для Калифорнии будут отменены.
В мае Трамп пригрозил ограничить федеральное финансирование Калифорнии из-за участия трансгендерного спортсмена в спортивных соревнованиях.