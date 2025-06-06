В Белом доме намерены значительно сократить федеральное финансирование Калифорнии

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа готовится уменьшить в значительной степени федеральное финансирование штата Калифорния, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По их информации, Белый дом может начать принимать такие меры позже в пятницу.

Собеседники телеканала уточнили, что федеральным ведомствам поручено определить те гранты, выделенные Калифорнии, которые Белый дом может отозвать.

Отмечается, что один из комитетов Конгресса США ранее уже уведомили о том, что все гранты на научные исследования для Калифорнии будут отменены.

В мае Трамп пригрозил ограничить федеральное финансирование Калифорнии из-за участия трансгендерного спортсмена в спортивных соревнованиях.