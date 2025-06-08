Пожар в подмосковном Пушкино полностью потушен

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали крупное возгорание на складе в Пушкино Московской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ в воскресенье.

"Пожар в подмосковном Пушкино полностью ликвидирован. Причину установят дознаватели МЧС России", - сообщили в ведомстве.

Утром было объявлено о ликвидации открытого горения.

Сообщение о пожаре на складе в Пушкино, где хранились легковоспламеняющиеся жидкости и газовые баллоны, поступило накануне вечером. Площадь возгорания достигла 21 тыс. кв. м. Позднее произошло обрушение кровли на площади 13 тыс. кв. метров. В 21:22 возгорание было локализовано.

К тушению были привлечены 145 человек и 52 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.