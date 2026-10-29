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Всеобщая воинская повинность будет введена в Литве с 2032 года

Всеобщая воинская повинность будет введена в Литве с 2032 года
Фото: Yauhen Yerchak/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Всеобщая воинская повинность для молодых мужчин в Литве будет введена с 2032 года, заявил в четверг на заседании своей администрации президент Гитанас Науседа.

"Когда мы говорим о всеобщей воинской повинности, мы, конечно же, говорим о молодых мужчинах", - сказал Науседа, которого цитирует издание Lrytas.

Он добавил, что также будет сохранена добровольная служба. "Девушки, желающие служить, несомненно, также будут приглашены к службе", - сказал Науседа, добавив, что вопрос об обязательной воинской повинности для девушек может быть обсужден "в отдаленном будущем".

По словам литовского президента, решение о всеобщей воинской повинности было принято "после всестороннего рассмотрения текущих возможностей армии".

"Оценив все эти аспекты, мы приняли именно такое решение. Мне кажется, оно оптимально и позволяет нам сосредоточиться в первую очередь на качественной подготовке как призывников, так и резервистов", - подчеркнул он.

Гитанас Науседа Литва
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