Генсек НАТО выступил за наращивание военного производства странами альянса

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны альянса наращивать производство военной продукции и заверил, что такие инициативы скажутся благотворно на экономической ситуации.

"Помимо оборонных инвестиций, мы должны увеличить оборонное производство. Это означает увеличение военных поставок по приемлемым ценам", - сказал Рютте в понедельник в лондонском аналитическом центре "Чатэм хаус".

По словам Рютте, НАТО выступает за внедрение современных технологий в оборонное производство.

Он подчеркнул, что оборонные инвестиции стран альянса, которые нужно довести до отметки в 5% от ВВП, приведут в том числе к совершенствованию гражданской инфраструктуры, в частности, в сфере транспорта.

"Мы нуждаемся в системах гражданского транспорта, чтобы поддерживать военную мобильность", - отметил генеральный секретарь НАТО.