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Корабли НАТО провели учебную операцию по нанесению ударов на Балтике

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Боевые корабли стран-членов НАТО провели имитацию ударов по целям в регионе Балтийского моря в рамках учений Baltops 2025, следует из сообщения Военно-морского командования альянса.

В учениях, которые начались 5 июня под командованием 6-го оперативного флота США, задействовано 40 кораблей и катеров, 25 самолетов и вертолетов и 9 тыс. военнослужащих из 16 государств-членов НАТО. Учения проходят на юге Балтийского моря. С американской стороны в них участвуют р‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌акетный эсминец USS Paul Ignatius и флагман 6-го флота США командно-штабной корабль USS Mount Whitney.

Учения включают отработку десантных операций, артиллерийские стрельбы, противолодочную и противовоздушную оборону, операции по минированию, а также использование беспилотных подводных аппаратов.

По сообщению 6-го флота США, в рамках учений подразделения американской морской пехоты провели учебные стрельбы с применением реактивных систем залпового огня HIMARS в Литве.

HIMARS США НАТО Балтийское море
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