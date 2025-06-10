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Активисты с следовавшего в сектор Газа судна задержаны, их ждет депортация

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Направлявшееся в сектор Газа Судно "Мадлен" с шведской экозащитницей Гретой Тунберг и другими пропалестинскими активистами после того, как на его борт поднялся израильский морской спецназ, было препровождено в израильский порт Ашдод, сообщает The Times of Israel.

Сами активисты были задержаны и будут депортированы, говорится в сообщении.

"Пассажиры "селфи-яхты" прибыли в аэропорт Бен-Гурион, чтобы покинуть Израиль и вернуться на родину. Ожидается, что некоторые из пассажиров "селфи-яхты" покинут страну в течение ближайших нескольких часов", - сообщил МИД Израиля в соцсети Х.

Министерство предупредило, что "те, кто откажется подписывать документы о депортации и покидать Израиль, в соответствии с израильским законодательством предстанут перед судебным органом, который выдаст разрешение на их депортацию", добавив, что консулы из стран происхождения пассажиров встретили их в аэропорту.

После прибытия в порт все пассажиры прошли медицинское освидетельствование, "чтобы убедиться, что у них хорошее здоровье", отметила The Times of Israel.

Во внешнеполитическом ведомстве ранее назвали "Мадлен" "селфи-яхтой", посчитав объявленную активистами цель доставки гуманитарной помощи в сектор Газа "медийным трюком" для саморекламы.

Перед захватом судна МИД Израиля потребовал от "Мадлен" отказаться от попыток прорыва блокады анклава и изменить курс.

"Морская зона Газы остается зоной активного конфликта (...). Несанкционированные попытки прорвать блокаду опасны, незаконны и подрывают текущие гуманитарные усилия", - говорилось в распространенном заявлении министерства".

сектор Газа судно Мадлен Израиль активисты депортация
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