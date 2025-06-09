Израильской спецназ поднялся на борт судна с Гретой Тунберг, следующего в сектор Газа

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Морской спецназ Израиля поднялся на борт парусного судна "Мадлен" с шведской экозащитницей Гретой Тунберг и другими пропалестинскими активистами на борту, которое следовало в сектор Газа, сообщают израильские СМИ.

"Солдаты поднялись на борт, связь с "Мадлен" потеряна", пишет The Times of Istael.

Ранее МИД Израиля потребовал отказаться от попыток прорыва блокады анклава.

"Морская зона Газы остается зоной активного конфликта (...). Несанкционированные попытки прорвать блокаду опасны, незаконны и подрывают текущие гуманитарные усилия", - говорится в заявлении министерства.

Оно призвало все стороны "действовать ответственно и направлять гуманитарную помощь через законные, скоординированные механизмы, а не путем провокаций".

Израильский МИД также назвал объявленную судном цель доставить гуманитарную помощи в сектор Газа "медийным трюком" для саморекламы.

Ранее на "Мадлен" включали сигнал тревоги. Одна из участниц миссии в своем видео в Instagram пояснила: "Мы находимся очень близко к Газе. Причина, по которой мы включили сигнализацию, заключается в том, что четыре корабля окружили нас, а два приблизились на расстояние около 200 метров - такого раньше не случалось. Вот почему мы подняли тревогу".