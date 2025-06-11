Google предложила сотрудникам нескольких подразделений уволиться в обмен на компенсацию

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Американская Google, входящая в Alphabet Inc., предложила сотрудникам некоторых подразделений выходные пособия в обмен на добровольное увольнение, сообщает CNBC.

Меры в числе прочего касаются так называемого сегмента знаний и информации (K&I), куда входят специалисты по интернет-поиску, рекламе и коммерции. Также затронуты отделы маркетинга, исследований и коммуникаций и центральный департамент разработки.

Число работников, которым предложили увольнение, неизвестно. Штат K&I насчитывает около 20 тыс. человек.

В Google телеканалу сообщили, что "программа добровольного ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌выхода" относится к работающим в США, а некоторые отделы также переводят на гибридный режим работы удаленных сотрудников, живущих в радиусе 50 миль (80 км) от офиса.

"Ранее в этом году некоторые из наших команд ввели в действие программу добровольного выхода с выплатой выходных пособий сотрудникам Google в США, и сейчас ее реализуют еще несколько, чтобы поддержать ту важную работу, которая нам предстоит", - заявила представитель компании Кортни Менчини.

В 2023 году Google сократила 12 тыс. сотрудников.

Акции Alphabet дорожают на 0,3% в ходе предварительных торгов в среду.