Поиск

Google предложила сотрудникам нескольких подразделений уволиться в обмен на компенсацию

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Американская Google, входящая в Alphabet Inc., предложила сотрудникам некоторых подразделений выходные пособия в обмен на добровольное увольнение, сообщает CNBC.

Меры в числе прочего касаются так называемого сегмента знаний и информации (K&I), куда входят специалисты по интернет-поиску, рекламе и коммерции. Также затронуты отделы маркетинга, исследований и коммуникаций и центральный департамент разработки.

Число работников, которым предложили увольнение, неизвестно. Штат K&I насчитывает около 20 тыс. человек.

В Google телеканалу сообщили, что "программа добровольного ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌выхода" относится к работающим в США, а некоторые отделы также переводят на гибридный режим работы удаленных сотрудников, живущих в радиусе 50 миль (80 км) от офиса.

"Ранее в этом году некоторые из наших команд ввели в действие программу добровольного выхода с выплатой выходных пособий сотрудникам Google в США, и сейчас ее реализуют еще несколько, чтобы поддержать ту важную работу, которая нам предстоит", - заявила представитель компании Кортни Менчини.

В 2023 году Google сократила 12 тыс. сотрудников.

Акции Alphabet дорожают на 0,3% в ходе предварительных торгов в среду.

Google Alphabet
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генпрокурор США не исключила ужесточения мер против беспорядков в Лос-Анджелесе

Генпрокурор США не исключила ужесточения мер против беспорядков в Лос-Анджелесе

Трамп не исключил, что помирится с Маском

Трамп не исключил, что помирится с Маском

В США протесты против иммиграционной политики идут в десяти штатах и столице

Вучич совершит первый визит на Украину за 12 лет на посту президента Сербии

Вучич совершит первый визит на Украину за 12 лет на посту президента Сербии

ЕС нацелен на достижение торгового соглашения с США к 9 июля

ЕС нацелен на достижение торгового соглашения с США к 9 июля

Маск заявил, что сожалеет о некоторых высказываниях с критикой Трампа

Губернатор Техаса заявил о размещении Нацгвардии в штате

Губернатор Техаса заявил о размещении Нацгвардии в штате

Что случилось этой ночью: среда, 11 июня

Фондовые индексы США завершили торги ростом

Фондовые индексы США завершили торги ростом

Мэр Лос-Анджелеса объявила о введении комендантского часа из-за беспорядков в городе

Мэр Лос-Анджелеса объявила о введении комендантского часа из-за беспорядков в городе
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6539 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });