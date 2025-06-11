ЕС планирует санкции против двух китайских банков за помощь РФ в обходе санкций

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - ЕС собирается ввести санкции против двух небольших региональных банков Китая из-за их предполагаемой помощи России в обходе санкций ЕС. Об этом сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы.

"В рамках предлагаемых санкций финансовым учреждениям ЕС будет запрещено проводить лю‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌бые операции с этими двумя региональными банками, которые расположены близко к границе Китая и России", - сообщает агентство.

При этом Bloomberg не называет эти банки, поскольку планируемые меры ЕС еще не опубликованы официально.

Представитель Еврокомиссии отказался комментировать информацию из документов.



