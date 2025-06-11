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Латник назвал ЕС одним из самых трудных для США участников торговых переговоров

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - ЕС, по-видимому, будет одним из последних партнеров Вашингтона, с кем удастся заключить торговое соглашение, заявил министр торговли США Говард Латник.

"Я настроен оптимистично по поводу того, что мы достигнем своей цели с Европой. Но Европа, вероятно, будет в самом, самом конце очереди", - приводит Bloomberg слова министра.

По словам Латника, "Европа была более чем непокладистой", однако угрозы президента США Дональда Трампа заставили ЕС "сделать адекватное предложение".

Латник также сказал, что торговые соглашения США с другими странами должны "начать появляться на следующей неделе, и на последующей неделе и на неделе потом".

Изначально для стран ЕС размер зеркальных пошлин со стороны США составил 20%. Но Трамп сообщил 9 апреля, что принял решение приостановить на 90 дней реализацию решения об увеличении пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Предполагается, что в этот период эти страны будут платить по‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌шлины в минимальном размере - 10%.

В конце мая глава Минфина США Скотт Бессент заявил Bloomberg, что большинство торговых партнеров ведут переговоры добросовестно, однако ЕС является исключением их этой тенденции. Министр посетовал на "проблему с умением действовать коллективно" у ЕС.

23 мая Трамп рекомендовал ввести пошлины на импорт товаров из Европейского союза в размере 50% с 1 июня. Однако 26 мая стало известно, что Трамп во время разговора с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился предоставить ЕС отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по пошлинам.

В данный момент для ускорения переговоров еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович находится в регулярном контакте с Латником и торговым представителем Джеймисонрм Гриром.

Но источники заявляют Bloomberg, что переговоры ЕС и США могут продлиться и дольше 9 июля. По мнению собеседников, в лучшем случае стороны выработают общие принципы соглашения и получат больше времени для согласования деталей.

США ЕС Говард Латник
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