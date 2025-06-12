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В Токио заявили об опасных маневрах истребителей КНР над Тихим океаном

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Японские власти заявили, что в минувшие выходные истребители КНР вели небезопасные маневры вблизи патрульных самолетов Японии над Тихим океаном, передает в четверг Kyodo.

"Мы отказываемся комментировать, чего добивался Китай этими действиями, но такой примечательный маневр китайского военного самолета мог бы вызвать столкновение", - заявил генеральный секретарь правительства Японии Йосимаса Хаяси.

Он отметил, что Токио довел свое беспокойство до китайской стороны по дипломатическим и военным каналам. Хаяси добавил, что военные Японии продолжат вести наблюдение за прилегающим к стране воздушным пространством и акваторией.

По данным Kyodo, в минувшую субботу истребитель J-15, взлетевший с авианосца КНР "Шаньдун", пролетел примерно в 45 м от патрульного самолета Сил самообороны Японии P-3C, когда самолеты находились на одной высоте. Затем, в воскресенье J-15 пересек курс патрульного P-3C на той же высот‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​е, на расстоянии 900 м от японского самолета.

В японском Минобороны уточнили, что пострадавших и ущерба техники в результате происшествий нет.

Между тем в понедельник в ведомстве сообщили, что в выходные впервые два китайских авианосца - "Шаньдун" и "Ляонин" - совершали плавание в Тихом океане. "Шаньдун" в субботу двигался к 550 км к юго-востоку от японского острова Мияко (префектура Окинава). Через два дня экипаж авианосца совершал тренировочные полеты на истребителях и вертолетах, когда корабль находился к северу от японского острова Окинотори в исключительной экономической зоне Японии.

Японские военные тем временем наблюдали в субботу "Ляонин" в 300 км к юго-западу от самого восточного японского острова Минамитори в исключительной экономической зоне Японии. Затем "Ляонин" направился юго-западнее из исключительной экономической зоны, и в воскресенье летчики проводили аналогичные тренировочные полеты с палубы авианосца.

Япония КНР
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