Пассажирский самолет Air India потерпел крушение в индийском Ахмедабаде

По данным India Today, на борту находились 242 человека

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет авиакомпании Air India разбился после взлета в районе аэропорта Ахмедабада на западе Индии (штат Гуджарат).

India Today сообщает, что на борту находились 242 человека. Times of India уточняет, что потерпел крушение самолет Boeing 787 Dreamliner.

Авиакомпания Air India сообщила в соцсети X, что рейс должен был лететь из Ахмедабада в лондонский аэропорт Гэтвик. В сообщении говорится, что в настоящий момент компания выясняет детали произошедшего.

СМИ публикуют фото и видео с места катастрофы, на которых виден столб дыма.

Данных о погибших и пострадавших пока нет.