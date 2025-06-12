Пилоты борта Air India подавали сигнал бедствия перед крушением

Фото: AP/ТАСС

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Пилоты пассажирского самолета Air India, потерпевшего крушение в Ахмедабаде (Индия), подавали сигнал бедствия после взлета, но после этого диспетчерам они уже не отвечали, сообщает в четверг Hindustan Times.

По данным издания, самолет разбился через пять минут после взлета.

Reuters сообщает, что крушение произошло за пределами аэропорта. Сейчас он временно приостановил работу. Источник сообщил агентству, что на борту находились 217 взрослых и 11 детей. По его данным, в числе находившихся на борту 169 человек - индийцы, 43 - британцы, также семеро португальцев и один канадец.

Ранее в четверг стало известно, что борт Air India разбился после взлета, на борту находились 242 человека.