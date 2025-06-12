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Глава CENTCOM посетит Израиль для обсуждения Ирана

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Глава Центрального командования вооруженных сил США (СENTCOM) генерал Майкл Курилла планирует прибыть в Израиль в субботу для переговоров по Ирану, сообщает Axios со ссылкой на источники в четверг.

"Командующий CENTCOM, как ожидается, прибудет в субботу в Израиль для переговоров с высокопоставленными политическими и военными чиновниками по поводу Ирана", - передает портал.

Ожидается, что военачальник также посетит другие страны Ближнего Востока.

Axios напоминает, что в настоящее время спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф готовится к шестому раунду переговоров по иранской ядерной проблеме, который состоится в воскресенье. В Вашингтоне надеются, что этот раунд приведет к заключению‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ соглашения.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы, чтобы Израиль избежал атаки по Ирану, так как это помешает заключению соглашения по атому с США. Тем не менее Трамп не исключил, что удар по Ирану могут осуществить.

Ранее СМИ сообщали, что Израиль готов к началу военной операции в Иране. При этом в Вашингтоне считают, что, в таком случае, Исламская Республика может нанести ответный удар по американским объектам в соседнем Ираке.

По данным Axios, США эвакуировали персонал из своего посольства в Багдаде и членов семей военнослужащих с нескольких баз в Персидском заливе. Госдеп также в целях безопасности наложил ограничения для американских дипломатов и членов их семей в Израиле.

США CENTCOM Израиль Иран
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