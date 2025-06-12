CBS News сообщил, что Израиль полностью готов к проведению военной операции против Ирана

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Израиль окончательно приготовился к проведению военной операции против Ирана, сообщили телеканалу CBS News американские источники, получившие данные от израильской стороны.

Госдепартамент США издал распоряжение о выводе второстепенного персонала из американских посольств в Ираке, Бахрейне и Кувейте из-за "усиления напряженности в регионе", а глава Пентагона Пит Хегсет "санкционировал добровольный отъезд семей военнослужащих" из этих стран.

США не исключают, что Иран в случае военной операции Израиля может нанести ответный удар по американским объектам в регионе.

Президент США Дональд Трамп, выступая в среду в Центре Кеннеди, сказал журналистам, что американцам рекомендовано покинуть регион, "потому что это может быть опасным местом, и мы посмотрим, что произойдет".

Глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла отложил выступление в сенатском комитете, запланированное на четверг, из-за обстановки на Ближнем Востоке, сообщил телеканал CNN.

Трамп заявил накануне, что стал менее уверен в том, что сможет заключить ядерную с‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​делку с Ираном.

Курилла ранее сообщил, что направил Трампу варианты действий, которые могут предпринять американские военные в отношении Ирана, если ядерная сделка не состоится.

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде предупредил в среду, что, если переговоры Тегерана и Вашингтона провалятся и разразится конфликт, США будут "вынуждены покинуть регион".

Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди в четверг сообщил, что шестой раунд непрямых переговоров США и Ирана по проблеме иранской ядерной программы должен пройти 15 июня в Маскате.

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман. Иран настаивает на неотъемлемом праве обогащать уран в мирных целях, отмечая, что готов пойти лишь на ограничение ядерной программы в обмен на полное снятие американских санкций. Вашингтон, напротив, добивается полного свертывания ядерной программы.