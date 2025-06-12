Поиск

Трамп не исключает возможность удара Израиля по Ирану

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что удар Израиля по Ирану вполне может случиться, но подчеркнул, что предпочел бы избежать эскалации напряженности.

"Я не хочу говорить, что это неизбежно, но это похоже на то, что вполне может произойти", - ответил Трамп в Вашингтоне на вопрос журналиста о том, стоит ли ожидать израильского удара по Ирану в ближайшее время.

В миреПрезидент Ирана пообещал, что Тегеран не прекратит обогащение уранаЧитать подробнее

"Я бы предпочел избежать конфликта. Ирану придётся вести переговоры в более жестких условиях: то есть дать нам то, чего они не желают давать нам прямо сейчас", - добавил американский лидер.

Трамп отметил, что, по его мнению, заключение соглашения по атому с Ираном "очень близко", и, ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌пока есть шанс достичь этого в ближайшее время, он не хотел бы, чтобы Израиль переходил к военным действиям.

"Есть вероятность большого конфликта. В том регионе много американских граждан. (...) Я не хотел бы быть тем человеком, который не предупреждал об опасности. Есть вероятность того, что в дома полетят ракеты. Поэтому я обязан был предупредить сограждан" - заключил Трамп, отметив, что все же надеется, что "этого не произойдет".

В четверг СМИ сообщали, что Израиль подготовился на случай военной операции против Ирана. При этом в Вашингтоне считают, что, в таком случае, Тегеран может нанести ответный удар, в том числе по американским объектам в соседнем Ираке.

США Дональд Трамп Иран Израиль удар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Венгрия и Словакия выступят против отказа от энергоресурсов РФ

Крушение самолета Air India в Ахмадабаде

В Ахмадабаде 290 человек стали жертвами крушения самолета Air India

Крушение самолета Air India в Ахмадабаде

Не менее пяти студентов погибли на земле в результате крушения борта Air India

Не менее пяти студентов погибли на земле в результате крушения борта Air India

Президент Ирана пообещал, что Тегеран не прекратит обогащение урана

Крушение самолета Air India в Ахмадабаде

Более ста погибших найдены на месте крушения самолета Air India

НАТО расширяет возможности наблюдения со спутников за Украиной, западными границами РФ

Крушение самолета Air India в Ахмадабаде

Спасатели извлекли не менее 30 тел из здания на месте падения борта Air India

Спасатели извлекли не менее 30 тел из здания на месте падения борта Air India

Генштаб ВС Ирана отдал приказ о начале широкомасштабных учений

ЕС вводит с 1 июля новые пошлины на сельхозтовары и удобрения из РФ и Белоруссии

Крушение самолета Air India в Ахмадабаде

Пилоты борта Air India подавали сигнал бедствия перед крушением

Пилоты борта Air India подавали сигнал бедствия перед крушением
Хроники событий
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6543 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });