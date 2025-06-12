Трамп не исключает возможность удара Израиля по Ирану

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что удар Израиля по Ирану вполне может случиться, но подчеркнул, что предпочел бы избежать эскалации напряженности.

"Я не хочу говорить, что это неизбежно, но это похоже на то, что вполне может произойти", - ответил Трамп в Вашингтоне на вопрос журналиста о том, стоит ли ожидать израильского удара по Ирану в ближайшее время.

"Я бы предпочел избежать конфликта. Ирану придётся вести переговоры в более жестких условиях: то есть дать нам то, чего они не желают давать нам прямо сейчас", - добавил американский лидер.

Трамп отметил, что, по его мнению, заключение соглашения по атому с Ираном "очень близко", и, ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌пока есть шанс достичь этого в ближайшее время, он не хотел бы, чтобы Израиль переходил к военным действиям.

"Есть вероятность большого конфликта. В том регионе много американских граждан. (...) Я не хотел бы быть тем человеком, который не предупреждал об опасности. Есть вероятность того, что в дома полетят ракеты. Поэтому я обязан был предупредить сограждан" - заключил Трамп, отметив, что все же надеется, что "этого не произойдет".

В четверг СМИ сообщали, что Израиль подготовился на случай военной операции против Ирана. При этом в Вашингтоне считают, что, в таком случае, Тегеран может нанести ответный удар, в том числе по американским объектам в соседнем Ираке.