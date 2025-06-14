Колумбия сообщила о замене артистов, которые представят страну на "Интервидении"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Министерство культуры Колумбии сообщил, что артисты, которые должны были представлять их страну на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", не смогут принять в нем участие.

"Ранее мы предложили вам для участия в Конкурсе группу Las Anez. Однако, к нашему большому сожалению, артистки не смогут представить нашу страну в "Интервидении" в текущем году. Мы приносим извинения за причиненное неудобство и в самое ближайшее время направим другую кандидатуру для участия в Конкурсе "Интервидение" от Колумбии", - говорится в официальном письме колумбийского министерства культуры, опубликованном в телеграм-канале конкурса.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌Организаторы "Интервидения" заявили, что с уважением относятся к решению страны и "с нетерпением ждем новых имен от Колумбии и уверены, что этот год подарит нам еще больше прекрасной музыки и дружеских встреч".

Министр культуры РФ Ольга Любимова предложила создать музыкальный конкурс "Интервидение" в ноябре 2023 года. В феврале 2025 года президент РФ Владимир Путин своим указом распорядился провести конкурс в 2025 году в Москве и Московской области.

Конкурс пройдет 20 сентября в "LIVE Арена". Россию на нем представит певец SHAMAN. По данным организаторов, участие в конкурсе примут 20 стран, однако, как ожидается, их количество увеличится.