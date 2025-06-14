Поиск

Колумбия сообщила о замене артистов, которые представят страну на "Интервидении"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Министерство культуры Колумбии сообщил, что артисты, которые должны были представлять их страну на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", не смогут принять в нем участие.

"Ранее мы предложили вам для участия в Конкурсе группу Las Anez. Однако, к нашему большому сожалению, артистки не смогут представить нашу страну в "Интервидении" в текущем году. Мы приносим извинения за причиненное неудобство и в самое ближайшее время направим другую кандидатуру для участия в Конкурсе "Интервидение" от Колумбии", - говорится в официальном письме колумбийского министерства культуры, опубликованном в телеграм-канале конкурса.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌Организаторы "Интервидения" заявили, что с уважением относятся к решению страны и "с нетерпением ждем новых имен от Колумбии и уверены, что этот год подарит нам еще больше прекрасной музыки и дружеских встреч".

Министр культуры РФ Ольга Любимова предложила создать музыкальный конкурс "Интервидение" в ноябре 2023 года. В феврале 2025 года президент РФ Владимир Путин своим указом распорядился провести конкурс в 2025 году в Москве и Московской области.

Конкурс пройдет 20 сентября в "LIVE Арена". Россию на нем представит певец SHAMAN. По данным организаторов, участие в конкурсе примут 20 стран, однако, как ожидается, их количество увеличится.

Колумбия Ольга Любимова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

После израильских ударов на ядерном объекте в Исфахане повреждены четыре здания

Что произошло за день: суббота, 14 июня

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Оман сообщил об отмене ирано-американских переговоров по атому

Оман сообщил об отмене ирано-американских переговоров по атому
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Израиль нанес удары по иранскому газовому месторождению Южный Парс

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Эрдоган назвал Израиль угрозой для безопасности в ближневосточном регионе

Эрдоган назвал Израиль угрозой для безопасности в ближневосточном регионе
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Лавров заявил, что Москва готова помочь в деэскалации конфликта между Ираном и Израилем

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Три человека погибли в Израиле от иранских ракетных атак

Три человека погибли в Израиле от иранских ракетных атак

Китайская СNNC возглавит консорциум по строительству еще одной АЭС в Казахстане

Минобороны сообщило о возвращении из плена новой группы военных РФ

Россия и Украина приступили к "санитарным обменам" ранеными

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана103 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6550 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });