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В Канаде в воскресенье стартует саммит G7

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Очередной, 51-й саммит G7 откроется в канадском Кананаскисе в воскресенье, одной из его тем станет возможность снижения "потолка" цен на нефть из РФ с $60 до $45 за баррель, как предлагает ЕС.

Саммит пройдет с 15 по 17 июня.

Ожидается, что на встречу, кроме лидеров государств "Большой семерки", прибудут премьер Индии Нарендра Моди, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен, президент Индонезии Субианто Прабово.

По данным канадского телеканала CBС, саммит уже привлек тысячи делегатов, журналистов и сотрудников служб безопасности, мест в гостиницах в Кананаскисе и в ближайших городах, в частности в Калагри, нет. Власти предпринимают повышенные меры безопасности.

На сайте саммита говорится, что участники сосредоточатся на вопросах международной торговли, мировой безопасности, экономического восстановления от пандемии COVID-19, изменения климата, кибербезопасности и здравоохранения.

Вместе с тем ожидается, что темы кризиса на Украине, а также санкций в отношении РФ станут одними из главных в ходе саммита. "G7 выступает единым фронтом в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом агрессии. Члены объединения обязуются продолжать гуманитарную помощь, экономическую поддержку и усилия по привлечению к ответственности тех, кто нарушает международное право", - говорится на сайте канадского председательства в G7.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении добиваться снижения "потолка" цен на российскую нефть на встрече G7 в Канаде. "Наши команды, разумеется, находятся в контакте в рамках G7, особенно с представителями США", - сказала она в Брюсселе.

"Мы серьезно настроены на то, чтобы заставить Россию при помощи этих санкций сесть за стол переговоров, серьезно относиться к этим переговорам по достижению устойчивого мира. Это общая цель", - добавила она.

Ме‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌жду тем, в феврале этого года Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США выступили против использования формулировки "российская агрессия" в заявлениях G7.

Кроме того, на "полях" саммита могут пройти обсуждения и ряд двусторонних встреч в связи со стремлением администрации президента США Дональда Трампа ввести зеркальные торговые пошлины в отношении многих стран мира.

По данным Bloomberg, ЕС также рассчитывает согласовать основные положения торгового соглашения с США, а затем продолжить переговоры с Вашингтоном уже насчет деталей сделки.

В свою очередь Япония неоднократно требовала от США отменить все дополнительные тарифы на японский импорт. До саммита состоялись несколько раундов переговоров между Токио и Вашингтоном.

Кроме того, CBC передавал со ссылкой на источники, что Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни обсуждали в ходе телефонных переговоров торговое соглашение и отмену американских пошлин на канадские товары. Тарифы в 50% являются еще одним ударом по канадской промышленности, которая является крупнейшим поставщиком металлов в США, поясняет телеканал.

2 апреля США ввели "взаимные тарифы" в отношении импорта из более чем 180 стран, включая партнеров по G7. Кроме того, президент США удвоил тарифы на импорт стали и алюминия. По данным СМИ, в совокупности это привело к потерям для мировых компаний в размере $34 млрд. Впоследствии Трамп согласился на отсрочку сроком на 90 дней для 75 государств - она истекает 9 июля, пока идут торговые переговоры. Предполагается, что в этот период данные страны будут платить пошлины в минимальном размере - 10%. Федеральный суд США по вопросам международной торговли 28 мая заблокировал столь масштабные импортные пошлины. Однако 10 июня апелляционная инстанция встала на сторону Трампа и заблокировала предыдущее решение суда. Слушания по данному делу в Верховном суде в США назначены на 31 июля, таким образом, ситуация с пошлинами до сих пор остается неопределенной.

США G7 Канада Япония
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