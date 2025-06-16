Министры энергетики стран ЕС обсудят отказ от энергоресурсов РФ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Министры энергетики стран ЕС соберутся в понедельник для обсуждения идеи отказа от энергоносителей из России.

"Будет большая битва в Люксембурге: министры энергетики обсудят предложение фон дер Ляйен/Зеленского, которые хотят заставить нас прекратить покупать газ, нефть и ядерное топливо у России", - написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в социальных сетях на прошлой неделе.

Он сообщил, ч‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​то власти Венгрии и Словакии не намерены соглашаться на идею Еврокомиссии об обязательном отказе от энергоносителей из РФ. "...обсудили по телефону нашу позицию с моим словацким коллегой Юраем Бланаром. Согласились, что мы не можем принять столь серьезное нарушение нашего суверенитета", - написал Сийярто.

Он отметил, что с точки зрения Венгрии политика в сфере энергетики - прерогатива властей стран ЕС, а не Еврокомиссии.