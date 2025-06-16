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Казахстан и Китай подписали 24 документа по итогам переговоров Токаева и Си Цзиньпина

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - По итогам переговоров в Астане президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и председателя КНР Си Цзиньпина подписано 24 межправительственных и межведомственных документа, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"Члены делегаций двух стран обменялись документами, охватывающими сотрудничество в сферах энергетики, аэрокосмической отрасли, цифровизации, таможенного регулирования, сельского хозяйства, электронной коммерции, туризма, интеллектуальной собственнос‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ти, медицины, медиа, науки и межрегиональных коммуникаций", - говорится в сообщении.

Кроме того, на межправительственном уровне были подписаны соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, о техническом и экономическом сотрудничестве.

Ранее в резиденции президента Казахстана состоялись переговоры Токаева и Си Цзиньпина. Председатель КНР в понедельник прибыл в Астану по приглашению казахстанского лидера, во вторник он примет участие во втором саммите "Китай - Центральная Азия".

Казахстан Китай Си Цзиньпин Касым-Жомарт Токаев
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