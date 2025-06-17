Си Цзиньпин предупредил, что в тарифной и торговой войне не будет победителей

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин призвал мировое сообщество действовать по принципам равноправия и взаимной выгоды, заявив, что в торговых войнах победителей не будет.

"Лишь незыблемая приверженность принципам равноправия, справедливости, взаимной выгоды и обоюдного выигрыша позволит поддержать мир во всем мире и добиться совместного процветания. В тарифной и торговой войне не будет победителей. Односторонность, протекционизм и гегемони‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​зм нанесут ущерб и другим, и себе", - сказал Си Цзиньпин на втором саммите "Центральная Азия - Китай" во вторник в Астане.

По его словам, в мире наступил период глобальных потрясений и преобразований на фоне беспрецедентных за последние столетия перемен в международной обстановке.

"Нам нужен единый мир, а не расколотый. Человечество должно развиваться в русле построения сообщества единой судьбы, а не господства "закона джунглей", - добавил глава КНР.