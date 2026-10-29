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Полиция частично запретила манифестации в Париже

Полиция частично запретила манифестации в Париже
Фото: Gardelle M/Andia/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Префектура полиции Парижа ввела частичный запрет на манифестации в столице в четверг и пятницу, сообщает в четверг телеканал BFM-TV.

В частности, меры затронули акцию, запланированную студентами в четверг. Префектура разрешила провести акцию протеста, но без шествия по улицам.

Те же ограничения коснулись двух манифестаций, которые должны были пройти в пятницу: одной по инициативе "желтых жилетов", другой - по инициативе профсоюза торговцев.

В субботу во Франции ожидаются очередные масштабные акции протестов, в частности, из-за высокой стоимости жизни, требований учащихся. Кроме того, почти все профсоюзы страны призывают к протестам 5 ноября.

Последствия протестов в Париже

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Париж Франция
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