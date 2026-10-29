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Два человека погибли при обрушении скалы "сказочный дымоход" в Каппадокии

Еще один человек доставлен в больницу с травмами, на месте продолжаются поисковые работы

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Турции в провинции Каппадокии обрушилась скала, обломки упали на находившихся рядом людей, погибли два человека, еще один получил травмы, сообщает Daily Sabah со ссылкой на местных чиновников.

Это была скала "сказочный дымоход", обрушение произошло в 15:15 у входа в музей под открытым небом Гереме. Пострадавшего доставили в больницу. На месте продолжаются поисково-спасательные работы, там находятся полицейские, жандармы, врачи и спасатели.

Губернатор провинции Невшехир Хюсейн Кёк назвал причиной обрушения оползень, вызванный недавними ливнями.

Трагедия произошла в национальный праздник - День Республики, в Каппадокии было много людей, приехавших туда провести выходной день, сообщает Associated Press со ссылкой на турецкие СМИ.

Музей под открытым небом Гереме в Каппадокии - это крупнейший монашеский комплекс византийской эпохи, состоящий из вырубленных в вулканическом туфе пещерных церквей, часовен и трапезных с древними фресками. Он входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

ЮНЕСКО Турция Гереме Невшехир Каппадокия
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