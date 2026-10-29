ЕК отклонила запрос стран Балтии на выделение 500 млн евро на борьбу с дронами

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Брюссель отклонил запрос стран Балтии на выделение 500 миллионов евро на борьбу с беспилотниками, сообщил комиссар по обороне ЕС Андрюс Кубилюс.

"(Европейская - ИФ) Комиссия направила свой ответ, что не может предложить дополнительное финансирование, запрошенное странами Балтии", - сказал Кубилюс порталу национального телевидения и радио Литвы LRT.

"Сейчас один из вариантов - использовать дополнительное финансирование в рамках инструмента SAFE. В ближайшее время мы объявим о новом конкурсе, поскольку после первого конкурса остался (незадействованным - ИФ) 21 миллиард евро", - добавил еврокомиссар.

Как сообщает портал, в конце сентября министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии направили в Европейскую комиссию письмо с просьбой о срочной финансовой поддержке для усиления защиты от беспилотников.