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Главы МИД РФ и Египта призвали к немедленной деэскалации между Ираном и Израилем

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел РФ и Египта Сергей Лавров и Бадр Абдельати провели телефонный разговор, в ходе которого выразили озабоченность действиями Израиля в отношении Ирана и высказались за немедленное прекращение боевых действий, сообщили в МИД РФ.

"В ходе беседы основное внимание было уделено беспрецедентной эскалации на Ближнем Востоке. Министры выразили глубокую обеспокоенность в связи с предпринятой Израилем силовой акцией против Ирана в нарушение Устава ООН и норм международного права", - сообщили на Смоленской площади.

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"Главы внешнеполитических ведомств высказались в пользу немедленного прекращения боевых действий и отказа от шагов, которые могут привести к дальнейшему ожесточению вооруженной конфронтации и расширению зоны конфликта с неизбежными негативными последствиям для всего региона", - подчеркивается в сообщении МИД РФ.

Лавров в ходе разговора также "отметил соответствующее совместное заявление внешнеполитических ведомств 20 арабских и мусульманских стран, включая Египет, в котором содержится призыв к срочному прекращению огня и налаживанию коллективной работы в интересах деэскалации обстановки".

"С египетской стороны была выражена высокая оценка готовности России оказывать необходимые посреднические усилия в целях политико-дипломатического урегулирования кризиса", - заключили в МИД.

МИД РФ Египет Иран Сергей Лавров Израиль
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