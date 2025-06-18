Трамп провел телефонный разговор с Нетаньяху

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает в ночь на среду The Times of Israel со ссылкой на неназванных израильских официальных лиц.

Подробностей о разговоре пока не поступало.

В сообщении отмечается, что разговор завершился совсем недавно. Таким образом, он состоялся уже после созванного ранее Трампом совещания совета нацбезопасности США. Предполагается, что на этой встрече обсуждался конфликт Израиля с Ираном.

Ранее на этой неделе Нетаньяху сообщил, что общается с Трампом почти каждый день с момента начала кризиса между Израилем и Ираном.

Некоторые западные СМИ во вторник предположили, что президент США в настоящее время рассматривает возможность участия в израильских ударах по иранским ядерным объектам.