Израильские военные зафиксировали очередной пуск ракет из Ирана

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) занимается перехватом ракет, запущенных в сторону страны из Ирана, сообщается в телеграм-канале армии.

"Некоторое время назад ЦАХАЛ зафиксировал ракеты, запущенные со стороны Ирана в сторону Израиля. Оборонные системы работают над перехватом", - говорится в сообщении.

Ранее в Тегеране заявили о намерении в скором времени провести "операции возмездия" против Израиля и призвали жителей израильских городов Тель-Авив и Хайфа эвакуироваться.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.