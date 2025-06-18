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48 украинских БПЛА сбито за ночь, два из них - над Московским регионом

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В ночь на среду российские военные уничтожили 48 украинских беспилотников над восьмью субъектами страны, два из них сбиты над Московским регионом, сообщило Минобороны РФ.

Там уточнили, что 14 дронов были нейтрализованы над территорией Брянской области, 11 - Курской области, 10 - Орловской области, пять - Белгородской области, три - Тульской области, по два - над территориями Калужской области и Московским регионом, один - над территорией Липецкой области.

Минобороны РФ Брянская область Орловская область Белгородская область
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