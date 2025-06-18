Швеция направит в эстонскую тюрьму до 600 своих заключенных

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Министр юстиции и цифровых технологий Эстонии Лийза Пакоста и министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер подписали в среду в Стокгольме договор об использовании эстонской тюрьмы в городе Тарту для содержания шведских заключенных.

"Согласно договору, Эстония предоставляет Швеции 400 камер для содержания в общей сложности до 600 заключенных в одноместных и двухместных камерах", - сообщила Пакоста.

Эстония готова принимать мужчин, не связанных с организованной преступностью или бандитизмом, не нуждающихся в особом надзоре и не имеющих тяжелых психических расстройств. Это могут быть, в частности, насильники, убийцы, совершившие преступление в состоянии аффекта, нарушители экономических законов, сообщала ранее Пакоста.

Ожидается, что первые заключенные будут направлены в Тартускую тюрьму в первой половине следующего года.

Швеция будет выплачивать Эстонии 30,6 миллиона евро в год за 300 мест в камерах и дополнительно 8500 евро в месяц за каждого дополнительного заключенного. Эта плата будет ежегодно индексироваться на 3,5%. В то же время содержание одного заключенного из Эстонии обходится от 3500 до 5000 евро.

Все расходы на содержание иностранных заключенных, включая медицинское обслуживание, будет покрывать шведское государство.

Договор заключен сроком на пять лет с возможностью продления на три года.

Тартуская тюрьма считается самой современной в Эстонии. Она была построена в 2000 году, в ней могут быть размещены 933 человека. Сейчас там отбывают наказание около 300 человек. Эстонские заключенные будут переведены в Таллинскую и Вирускую тюрьмы, а Тартуская останется в распоряжение Швеции.