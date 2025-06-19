Израиль намерен усилить удары по объектам в Тегеране

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Израиль собирается усилить атаки против стратегических и правительственных целей в Иране, заявил в четверг израильский министр обороны Исраэль Кац.

"Премьер-министр и я поручили Армии обороны Израиля усилить атаки по стратегическим целям в Иране и по правительственным объектам в Тегеране для того, чтобы устранить угрозы в отношении Израиля и подорвать режим аятолл", - приводит Ynet слова министра.

Рано утром в четверг Иран осуществил очередную ракетную атаку на Израиль. Сообщалось о попадании иранской ракеты по больнице в Беэр-Шеве на юге Израиля, прилеты ракет также фиксировались в Тель-Авиве, Рамат-Гане и Холоне.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.



