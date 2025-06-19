Поиск

Нетаньяху заявил об уничтожении более половины пусковых ракетных установок Ирана

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе ударов по Ирану за последние дни уничтожила более половины находившихся на вооружении пусковых ракетных установок, сообщает в четверг The Times of Israel со ссылкой на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Мы бьем по пусковым установкам. Неважно, как много у них ракет. Важно, как много у них установок - и мы делаем успехи в том, что касается их уничтожения. Я думаю, мы уже прошли отметку в половину ликвидированных установок", - приводят израильские СМИ слова Нетаньяху.

В среду в ЦАХАЛ заявляли, что Израилю удалось уничтожить около 40% иранских установок.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.

Хроника 13 – 19 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Израиль Иран ЦАХАЛ Биньямин Нетаньяху
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ураган "Эрик" обрушился на Мексику

Ураган "Эрик" обрушился на Мексику

Что произошло за день: четверг, 19 июня

Задержание Павла Дурова во Франции

Дурову разрешат покидать Францию на срок до двух недель для поездок в Дубай

Дурову разрешат покидать Францию на срок до двух недель для поездок в Дубай

США будут выдавать студенческие визы при условии доступа к соцсетям соискателей

США будут выдавать студенческие визы при условии доступа к соцсетям соискателей

МИД РФ сообщил о начале выхода России из соглашения о ВТС с Германией

ПМЭФ-2025

"Росатом" заявил, что удар по АЭС "Бушер" может стать катастрофой, сравнимой с Чернобылем

"Росатом" заявил, что удар по АЭС "Бушер" может стать катастрофой, сравнимой с Чернобылем
ПМЭФ-2025

Глава Росатома заявил, что большинство действующих атомных объектов Ирана не пострадали

Глава МИД Венгрии пообещал бороться с предложением ЕК по отказу от газа из РФ

Глава МИД Венгрии пообещал бороться с предложением ЕК по отказу от газа из РФ
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В Израиле сообщили об ударе по недействующему ядерному реактору в иранском Араке

Глава МИД Венгрии заявил, что страна хочет сохранить поставки по нефтепроводу "Дружба"

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана247 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6578 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе426 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России82 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости391 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });