Нетаньяху заявил об уничтожении более половины пусковых ракетных установок Ирана

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе ударов по Ирану за последние дни уничтожила более половины находившихся на вооружении пусковых ракетных установок, сообщает в четверг The Times of Israel со ссылкой на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Мы бьем по пусковым установкам. Неважно, как много у них ракет. Важно, как много у них установок - и мы делаем успехи в том, что касается их уничтожения. Я думаю, мы уже прошли отметку в половину ликвидированных установок", - приводят израильские СМИ слова Нетаньяху.

В среду в ЦАХАЛ заявляли, что Израилю удалось уничтожить около 40% иранских установок.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.