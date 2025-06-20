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Глава МИД Великобритании на встрече с иранским коллегой передаст послание от США

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми на запланированных на пятницу переговорах в Женеве передаст иранскому коллеге Аббасу Аракчи послание от администрации США, передает Sky News.

"Лэмми привезет с собой послание от администрации Трампа", - отмечается в сообщении.

После встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне в четверг Лэмми заявил, что они обсудили, "как сделка может предотвратить углубление конфликта", и что в ближайшие две недели будет "окно" для достижения дипломатического решения.

Ранее сообщалось, что в пятницу в Швейцарии пройдет встреча глав МИД Великобритании, Франции и ФРГ с Аракчи. При этом западные СМИ передают в ночь на пятницу, что иранская сторона подтвердила, что примет участие в переговорах.

Предполагается, что на встрече речь пойдет о способах дипломатического урегулирования кризиса между США и Ираном.

При этом Sky News отмечает, что в Женеве не будет представлена еще одна ключевая сторона: Израиль, который уже несколько дней наносит удары по объектам на территории Ирана. Заявленная цель операции - лишить Тегеран возможности разработать ядерное оружие. Иранская сторона, в свою очередь, наносит ракетные удары по Израилю.

Иран Израиль США Великобритания
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