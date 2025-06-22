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Президент Ирана пообещал ответ на удары США

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресенье заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что Тегеран даст ответ на американские удары по ядерным объектам, сообщают французские СМИ.

"Американцы должны получить ответ на агрессию", - сказал, по их данным, иранский президент в ходе телефонного разговора.

Макрон заявил в сети X, что в ходе разговора с Пезешкианом призвал "к деэскалации и к тому, чтобы Иран проявил максимальную сдержанность в этой опасной обстановке с целью обеспечить возвращение на путь дипломатии".

Как сообщил Елисейский дворец, Макрон также созвонился в воскресенье с рядом ближневосточных руководителей, чтобы обсудить ситуацию после ударов США по Ирану. По данным президентской канцелярии, он переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии, султаном Омана, президентом Объединенных Арабских Эмиратов и эмиром Катара, "чтобы оценить ситуацию на Ближнем Востоке".

В ближайшие часы Макрон проведет срочное заседание Совета национальной обороны и безопасности по ситуации на Ближнем Востоке в свете американской бомбардировки Ирана.

Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро, в свою очередь, отметил, что Франция не принимала участие в атаках и их подготовке. Он призвал стороны "проявлять сдержанность", чтобы избежать любой эскалации, которая может привести к расширению конфликта", сообщает канал Rfi.

В ночь на воскресенье США нанесли удары по Натанзу, Фордо и Исфахану.

Иран Франция Масуд Пезешкиан Эммануэль Макрон
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