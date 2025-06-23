Министры иностранных дел стран ЕС обсудят в Брюсселе Украину, Ближний Восток и отношения с КНР

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Украинский конфликт, израильско-иранская война после бомбардировок США и отношения Евросоюза с Китаем будут центральными пунктами повестки Совета ЕС на уровне глав МИД в понедельник в Брюсселе.

"Ожидается, что министры обменяются мнениями о последних планах по усилению военной поддержки Киева, обязательствах ЕС по безопасности для Украины, а также об укреплении сотрудничества с украинской оборонной промышленностью", - сообщается в опубликованном коммюнике совета.

В распространенной ранее повестке совета значилась ситуация на Ближнем Востоке и в Ливии. Предполагалось начать с оценки состояния военных действий между Ираном и Израилем. После бомбардировок Ирана силами США в ночь на 22 июня актуальность вопроса усилилась, и глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в социальных сетях в воскресенье напомнила, что министры иностранных дел обсудят иранскую ситуацию на заседании Совета ЕС - оценят обстановку и обсудят дипломатические усилия Евросоюза по деэскалации.

Речь также пойдет о секторе Газа, где, по оценке совета, гуманитарная ситуация остается катастрофической.

Что касается Ливии, ожидается, что совет обсудит, как ЕС может и дальше поддерживать посреднический процесс под руководством ООН с целью достижения прочного политического урегулирования в стране.

Во время рабочего обеда члены Совета ЕС по иностранным делам обсудят отношения с КНР, "в том числе действия Китая, которые влияют на безопасность ЕС, такие как поддержка России (...), а также гибридную деятельность Китая" в отношении Евросоюза, отмечается в коммюнике.

Обсуждая международные вопросы, Каллас затронет тему Грузии "в свете стремительно ухудшающейся ситуации, включая новую волну репрессий, направленных против лидеров оппозиции, независимых СМИ и протестующих, а также распространение властями Грузии дезинформации о ЕС и его государствах-членах", сообщили в Брюсселе.