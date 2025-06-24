Минфин Швеции ухудшил прогноз роста ВВП в 2025 г. с 1,8% до 0,9%

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Министерство финансов Швеции резко ухудшило экономический прогноз на текущий год, во второй раз за последние три месяца, сославшись на более слабые перспективы роста потребления и риски, связанные с торговой политикой США.

Теперь ожидается, что ВВП страны в 2025 году увеличится на 0,9% по сравнению с ожидавшимися в мае 1,8%. В прошлом году подъем составил 1%.

"Начавшееся во второй половине 2024 года восстановление застопорилось, и шведская экономика находится в затяжном спаде, в основном из-за возросшей неопределенности в мире", - говорится в заявлении министерства.

Центральный банк Швеции на прошлой неделе также ухудшил оценку роста экономики - до 1,2% с 1,9%, снизив ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 2% годовых. Прогноз роста ВВП на 2026 год остался на уровне 2,4%.

Минфин прогнозирует, что в 2026 году подъем ВВП может ускориться до 2,6%, в то время как ранее предполагалось 2,3%. Это обусловлено ожидаемым ростом реальной заработной платы и более низкими процентными ставками, что будет способствовать восстановление экономики, начиная со второго полугодия 2025 года.