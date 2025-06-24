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Глава Генштаба Израиля заявил, что военная кампания против Ирана еще не окончена

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Израильская военная кампания против Ирана пока не завершена, впереди - очередной этап, заявил глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир.

"Мы завершили значительный этап, но кампания против Ирана не окончена. Мы вступаем в новый этап, основываясь на достижениях нынешнего. Мы отбросили иранский ядерный проект на годы назад, то же касается и ракетной программы", - приводит телеграм-канал ЦАХАЛ его слова с совещания с членами Генштаба.

По словам Замира, ЦАХАЛ добилась "феноменальных успехов", но надо оставаться "реалистами". "Впереди еще многое. Мы должны быть внимательны, почивать на лаврах некогда", - подчеркнул он.

Военачальник отметил, что теперь "основное внимание вновь обращается на Газу, чтобы вернуть заложников домой и уничтожить правление группировки ХАМАС".

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, ставя целью уничтожение его ядерной программы

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