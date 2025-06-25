Глава британского МИД призвал к развитию отношений с Китаем

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми считает необходимым пересмотреть подход к Китаю в пользу налаживания более тесного сотрудничества по ряду областей.

"Подъем Китая повлиял на геополитический ландшафт (...). Мощь Китая - это неизбежный факт, поэтому у нас нет никакого выбора, кроме как сотрудничать с Китаем", - заявил он, выступая в палате общин британского парламента.

По словам министра, подход Великобритании к Китаю должен быть основан на "прогрессивном реализме: принимать мир таким, какой он есть, а не таким, каким мы хотели бы его видеть".

"Как и наши ближайшие союзники, мы будем сотрудничать там, где можем, и бросать вызов там, где должны, никогда не поступаясь своей национальной безопасностью", - подчеркнул министр.

Лэмми отметил, что политика в отношении Китая должна учитывать долгосрочные приоритеты экономического роста Великобритании, поскольку Китай является ее третьим по величине торговым партнером.

"Китай продолжит играть жизненно важную роль в поддержке устойчивого экономического роста Великобритании", - считает министр.

По его мнению, Великобритания "должна наладить новый диалог с Китаем" по таким вопросам, как климат, развитие, глобальное здравоохранение и наука, а также по вопросам торговли.

"Поступая таким образом, мы руководствуемся нашими долгосрочными интересами и создаем надежные возможности для Соединенного Королевства", - отметил министр.

В то же время глава МИД сказал, что "подход к Китаю должен основываться как на международном праве, так и на сдерживании", Британия "продолжит противостоять опасной и дестабилизирующей деятельности Китая в Южно-Китайском море", вместе с партнерами будет "поддержать свободу судоходства и пресекать злоупотребления со стороны Китая".

Лэмми пообещал "удвоить усилия" в рамках АUKUS, не менять "давней позиции в отношении Тайваня, поддерживая неофициальные, но прочные связи с Тайванем в области торговли, образования и инноваций", привлекать внимание к проблемам прав человека в Китае, "особенно к ситуации в Синьцзяне и Тибете".