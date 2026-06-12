В проекте меморандума США и Ирана отсутствуют конкретные ядерные соглашения

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Меморандум о взаимопонимании, над которым работают США и Иран, не содержит конкретных договоренностей по атомной проблеме, сообщает The Guardian со ссылкой на дипломатический источник.

"В документе говорится о механизмах, которые потребуются для дальнейших переговоров по ядерной теме и по теме замороженных иранских активов. Конкретных договоренностей нет", - отмечает издание.

Собеседник газеты добавил, что в меморандуме, как ожидается, будет определен срок для разминирования Ормузского пролива. При этом США сохранят морскую блокаду Ирана до завершения разминирования.

По словам дипломата, основные параметры меморандума были согласованы еще несколько недель назад. Он предупредил, что гарантий успешного завершения переговоров нет. Шансы на успех дипломат оценил в 50%.

"Существует множество потенциальных препятствий", - пояснил он.