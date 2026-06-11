США и Иран планируют подписать меморандум с основными идеями урегулирования

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что Вашингтон и Тегеран намерены подписать меморандум о взаимопонимании, в котором будет закреплена общая концепция урегулирования конфликта.

"Это очень крепкий меморандум о понимании, там - общая концепция. Считаю, что он будет подписан", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Президент США отметил, что затем потребуется дополнительное согласование некоторых аспектов, он ожидает, что этот процесс будет "сравнительно быстрым".

Меморандум будет очень детальным, пообещал американский лидер.

Трамп также повторил мысль, что договоренности с Ираном позволят гарантировать, что Тегеран никогда не станет обладателем ядерного оружия.