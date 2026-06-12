"Сильная Армения" обратилась в ЦИК с требованием признать недействительными итоги выборов

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Блок "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна представил в Центральную избирательную комиссию заявление о признании недействительными результаты парламентских выборов 7 июня.

"Заявление в ЦИК является необходимостью, поскольку в дальнейшем, при обращении в Конституционный суд, ответчик - Центризбирком, может спекулировать фактом, что соответствующее заявление ранее не было представлено им", - сказал представитель блока Арам Вардеванян журналистам в пятницу.

По его словам, весь избирательный процесс в Армении, начатый с 7 февраля 2026 года, процесс голосования "происходили с многочисленными нарушениями, со стороны властей применен весь репрессивный механизм и административный ресурс".

В начале недели ЦИК Армении обнародовал уточненные результаты голосования на выборах в парламент 7 июня. В парламент вошли представители партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" (49,825% голосов), партии "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна - 23,281%, блока "Армения" экс-президента Кочаряна - 9,934%.

Оппозиционная партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна не преодолела проходной барьер в 4%, набрав 3,996%. Ей не хватило порядка 60 голосов для вхождения в парламент. После этого партия потребовала пересчета голосов на ряде участков.

Поздно вечером в минувший четверг ЦИК аннулировал результаты голосования на двух участках - одном в Ереване и еще одном в городе Мегри. Причиной стали распространенные в день голосования сообщения СМИ о том, что на участки 10/51 и 35/65 за несколько минут до окончания голосования было доставлено большое количество военнослужащих, которые продолжали голосовать после установленного времени.

По данным партии, "Процветающая Армения" в результате решения ЦИК потеряла 213 голосов.

В пятницу партия намерена провести акцию протеста у здания ЦИК.

Оппозиция Армении считает, что результаты голосования на парламентских выборах 7 июня не отражают реальную картину, поскольку выявляются многочисленные случаи "кражи" голосов.

Блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна заявил, что обратится в Конституционный суд для обжалования результатов голосования.