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Что случилось этой ночью: пятница, 12 июня

Трамп отменил удары по Ирану, Минобороны Британии возглавил бывший замглавы МВД Джарвис, стартовал ЧМ-2026 по футболу

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп отменил запланированные на четверг удары по Ирану в связи с прогрессом на переговорах. Он сообщил, что стороны намерены подписать меморандум о взаимопонимании, в котором будет закреплена общая концепция урегулирования конфликта. По данным The Guardian, документ не содержит конкретных договоренностей по атомной проблеме.

- Иранская сторона еще не приняла окончательного решения о соглашении с США и не пойдёт на компромисс по принципиально важным для нее вопросам, заявил представитель МИД Исмаил Багаи.

- Два человека погибли, двое пострадали в результате обстрела Брянской области артиллерией ВСУ. В числе погибших директор заповедника "Брянский лес" Александр Никитенков.

- Семь беспилотников сбили утром на подлете к Москве. В Ростовской области в течение ночи ликвидировали более 60 дронов. Атаку БПЛА также отражали в Севастополе, Воронежской, Калужской, Самарской областях. Росавиация вводила ограничения в девяти аэропортах, к утру часть из них сняли.

- Минобороны Великобритании возглавил бывший замглавы МВД страны Дэн Джарвис. На этом посту он сменил Джона Хили, который ушел в отставку из-за разногласий с премьером.

- Дональд Трамп выдвинул кандидатуру прокурора Южного округа Нью-Йорка Джея Клейтона на пост главы Нацразведки.

- Совет директоров Кеннеди-центра подал апелляцию на распоряжение федерального суда, обязывающее учреждение удалить имя президента Дональда Трампа из официального названия и с фасада здания.

- Футболисты сборной Мексики со счетом 2:0 взяли верх над командой ЮАР в матче открытия чемпионата мира 2026 года.

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