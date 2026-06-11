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Трамп выдвинул кандидатуру прокурора Клейтона на пост директора Нацразведки

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил, что принял решение предложить кандидатуру прокурора Южного округа Нью-Йорка Джея Клейтона на пост главы Нацразведки.

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"Я рад объявить номинацию очень уважаемого Джея Клейтона (...) на пост следующего директора Нацразведки", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Он призвал Сенат США как можно скорее утвердить его кандидата.

Клейтон занимает пост прокурора Южного округа Нью-Йорка с 2025 года. Ранее, в период с 2017 по 2020 год, он был председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам.

В конце мая директор Национальной разведки США Тулси Габбард сообщила, что покидает свой пост из-за тяжелой болезни мужа.

После этого Ранее Трамп объявил о назначении директора Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) Уильяма Пулте исполняющим обязанности руководителя Национальной разведки.

США Дональд Трамп Джей Клейтон
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