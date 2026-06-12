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США готовятся к подписанию соглашения с Ираном в Женеве

США готовятся к подписанию соглашения с Ираном в Женеве
Вице-президент США Джей Ди Вэнс на переговорах с Ираном в Пакистане 12 апреля 2026 года
Фото: Jacquelyn Martin - Pool/Getty Images

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Американские ВВС перевозят в Женеву оборудование, которое потребуется в случае прибытия туда вице-президента США Джей Ди Вэнса для подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на информированный источник.

"Самолеты ВВС США направились в Европу, чтобы доставить туда оборудование на случай прибытия в Женеву Вэнса на церемонию подписания", - написал он в пятницу в соцсети X.

По данным журналиста, США и Иран действительно согласовали текст соглашения, однако финального одобрения от сторон еще не поступало.

Хроника 28 февраля – 12 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Джей Ди Вэнс
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